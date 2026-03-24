Dall’AI alla robotica | nasce TechCare Expo la fiera delle tecnologie per disabilità e autonomia

Alla Fiera di Rimini debutta TechCare Expo, il nuovo evento nazionale dedicato a tecnologie, intelligenza artificiale e innovazione per la cura, la disabilità e l’inclusione L’AI che “restituisce” la voce a chi l’ha progressivamente perduta, ricostruendo tono, cadenze e inflessioni a partire da vecchie registrazioni, o che consente a persone con gravi disabilità motorie di comunicare, usare il Pc e muovere la carrozzina elettrica con il solo sguardo. Dispositivi Ocr (Optical Character Recognition) portatili che leggono documenti e li trasformano in audio, rispondono a domande e riconoscono l’ambiente circostante per garantire autonomia a non... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a TechCare Expo

Discussioni sull' argomento TechCare Expo Rimini, tecnologie e AI per disabilità e assistenza; Alla Fiera di Rimini la prima edizione di TechCare Expo.

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Il 26 e 27 marzo saremo alla Fiera Di Rimini per il TechCare Expo – Tecnologia, Cura, Inclusione. Vieni a trovarci allo per scoprire INTELLICA, la piattaforma digitale sviluppata da C facebook