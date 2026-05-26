Guerriglia a bottigliate Tutti assolti dopo la rissa

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due gruppi di giovani di diverse nazionalità si sono scontrati durante una rissa notturna, coinvolgendo anche un minorenne. La lite è degenerata in violenza con colpi di bottiglia, calci e pugni, portando alcuni coinvolti al pronto soccorso con ferite da taglio e contusioni. Dopo il processo, tutti sono stati assolti.

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Una notte di guerriglia tra due gruppi di giovani di varie nazionalità al tempo quasi tutti ventenni, ma tra i quali anche un minorenne, conclusa al pronto soccorso con ferite da taglio e contusioni da calcio pugni e bottigliate. Sono però cadute le accuse di lesioni e tutti sono stati assolti, in quanto non riconosciuti dai feriti come loro aggressori. I due gruppi di giovani si erano affrontati tra gennaio e febbraio del 2021: dopo essersi provocati a parole avevano iniziato a lanciarsi bicchieri all’esterno di un locale, per poi arrivare allo scontro fisico armati di bottiglie. Il bilancio della rissa è stato di quattro feriti giudicati dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Sant’ Andrea guaribili tra i sette e dieci giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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