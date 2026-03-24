Rissa tra tifosi della Nocerina l' accusa non regge | tutti assolti

Sedici tifosi della Nocerina sono stati assolti dall'accusa di rissa. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico di Nocera Inferiore. I fatti risalgono all'aprile del 2022, durante il match casalingo contro il Fasano. A scontrarsi nel settore distinti - secondo le accuse - furono i componenti di due gruppi di tifosi di Nocera Inferiore. Secondo le indagini della polizia, oggetto della diatriba era l'esposizione di uno striscione che non doveva essere esposto, invece, per l'altra fazione. Un gesto - pare - legato a una forma di protesta, che non sarebbe stata accettata da altri dei presenti, al punto da generare un'aggressione generale tra più soggetti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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