Viale XXIV Maggio serata di tensione nel Quartiere Ferrovia | urina in strada dopo il catechismo minacce e poi rissa con bottigliate

Una serata di tensione si è verificata nel Quartiere Ferrovia, con un episodio che ha coinvolto diverse persone in viale XXIV Maggio. Dopo un momento di catechismo, alcuni individui si sono urinati in strada, seguito da un confronto verbale che è degenerato in una rissa. Durante l’incidente, sono state lanciate bottiglie e sono state rivolte minacce tra i presenti. La polizia è intervenuta per sedare la situazione e ricostruire l’accaduto.

Una sequenza di episodi ravvicinati, avvenuti nella stessa area del Quartiere Ferrovia, riaccende l’attenzione su una situazione che da anni i residenti definiscono ormai “fuori controllo”. Qui, un uomo sarebbe stato visto urinare in strada in pieno giorno. Una scena che ha suscitato indignazione tra i presenti, come racconta una persona: “La gente deve andare a prendere i bambini in chiesa dopo il catechismo e deve avere paura o addirittura imbarazzo davanti a queste persone. che schifo”. Ma, come si...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Viale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliate Notizie correlate Lite nel bar finisce a bottigliate, poi le minacce con la pistola: 25enne nei guaiPrima avrebbe colpito con una bottiglia di vetro due clienti di un bar di Vitulazio, poi li avrebbe minacciati con la pistola. Interdizione alla sosta e al transito in viale Mellusi, via XXIV Maggio e via OderisioLunedì 23 e martedì 24 febbraio, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, in occasione di lavori funzionali al potenziamento della rete elettrica, saranno... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Urinano in strada, poi la rissa. Caos al Quartiere Ferrovia a Foggia: botte e bottiglie davanti ai bambini; Viale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliate. DISSUASORI ULTRASUONI Foggia, via Monfalcone nel degrado totale: i residenti valutano dissuasori ad ultrasuoni anti-bivaccoCresce la tensione in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia, dove i residenti denunciano da tempo una situazione di degrado costante ... statoquotidiano.it Bari, quartiere Umbertino tra festa e disagi: via XXIV Maggio bloccata dal 118La Vigilia di Natale nel quartiere Umbertino di Bari si è trasformata, anche quest’anno, in una lunga giornata di festa a cielo aperto tra aperitivi, musica e uascezze, ma non senza disagi. Fin ... lagazzettadelmezzogiorno.it StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Foggia. Viale XXIV Maggio, serata di tensione al Quartiere Ferrovia: minacce con una bottiglia e rissa in strada #rissa #foggia #quartiere #chiesa #minacce di Giuseppe de Filippo Daniele Catalano - facebook.com facebook Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minuti x.com