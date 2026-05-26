Le tensioni tra Iran e Stati Uniti, con colpi alle imprese artigiane a Milano, potrebbero aumentare i costi di approvvigionamento e le difficoltà di esportazione per le piccole aziende della città. La guerra in Iran e i rischi nello Stretto di Hormuz minacciano di influenzare negativamente il settore, senza però ancora aver causato danni diretti evidenti. Le imprese locali si preparano a possibili ripercussioni economiche legate agli eventi internazionali.

La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di trasformarsi in una nuova tassa occulta sulle piccole imprese milanesi. Non solo grandi industrie energivore o trasporti internazionali: a essere colpite sono soprattutto le attività di prossimità, quelle che ogni giorno, consegnano prodotti, effettuano manutenzioni, assistenza tecnica e servizi locali. È quanto emerge da una analisi di CNA sugli effetti del rincaro di petrolio, carburanti ed energia sulle micro e piccole imprese. L’aumento medio del gasolio può arrivare a quasi 1.000 euro l’anno per un artigiano con un furgone; circa 1.900 euro annui per una microimpresa con due furgoni; quasi 2. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Guerra Iran, colpite anche le imprese artigiane milanesi

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