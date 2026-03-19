Guerra Iran anche le imprese edili napoletane in difficoltà | scatta l' allarme prezzi

Le imprese edili napoletane stanno affrontando problemi a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, legato al conflitto in Iran. L’impennata dei prezzi sta causando difficoltà nel mantenere i progetti e nei bilanci delle aziende del settore. La situazione ha portato le imprese a lanciare un allarme sui rincari e sulle ripercussioni economiche.

È allarme rosso per l’ impennata dei prezzi dovuta al conflitto in Iran. E fra i settori più colpiti c’è la filiera delle costruzioni che già qualche anno fa, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, pagò un prezzo molto alto tanto da spingere il governo a correre ai ripari per evitare conseguenze negative anche sul fronte delle opere del Pnrr. Ora la storia si ripete, tra l’altro in un momento molto critico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con le imprese e i lavoratori alle prese con il rush finale per rispettare le scadenze. Rutte (Nato): alleati discutono su modo migliore per riaprire Hormuz Non c'è solo il carburante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Iran, anche le imprese edili napoletane in difficoltà: scatta l'allarme prezzi Articoli correlati L’allerta dei costruttori edili. Guerra in Medio Oriente: "Prezzi su, intervenire subito"Si fanno già sentire anche a livello locale le ricadute economiche della guerra in Medio Oriente. Edilizia, nuovi aumenti dei materiali. Scatta l’allarme tra le varie impreseAREZZO Tornano a salire i costi dei materiali da costruzione e anche ad Arezzo cresce la preoccupazione tra le imprese del settore edilizio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guerra Iran Temi più discussi: Prime lezioni dalla guerra in Iran; Guerra all’Iran. Per la prima volta stanno facendo fatica anche i padroni del mondo; Chi sta vincendo la guerra in Iran? Tattiche, obiettivi e forze in campo: il punto militare; Il ruolo dell’Italia nella guerra all’Iran - Annalisa Camilli. Guerra Iran, anche le imprese edili napoletane in difficoltà: scatta l'allarme prezziÈ allarme rosso per l’impennata dei prezzi dovuta al conflitto in Iran. E fra i settori più colpiti c’è la filiera delle costruzioni che già qualche anno fa, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del ... quotidiano.net Iran, Israele conferma uccisione ministro Intelligence di Teheran. Media: Bombe su salone di bellezza a Hebron, morte diverse donne - DirettaTutte le news e gli aggiornamenti sul conflitto: missili dell'Iran su Tel Aviv, Israele attacca Beirut, raid Usa su Hormuz ... adnkronos.com Macron e la guerra in Iran: "Attacchi al gas sconsiderati, ci sia una tregua per le festività" - facebook.com facebook #Sanchez alla Ue: serve una posizione inequivocabile contro la guerra #Iran x.com