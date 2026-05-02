Venerdì 1° maggio, un guasto ai cavi elettrici ha causato l’interruzione di un treno Frecciarossa a Montesilvano, impedendo la partenza di circa 125 passeggeri. L’intervento dei tecnici ha richiesto diverse ore per riparare il problema, lasciando i viaggiatori in attesa sul posto. La circolazione ferroviaria nella zona è rimasta sospesa fino alla risoluzione del guasto.

? Cosa sapere Guasto ai cavi elettrici blocca un Frecciarossa con 125 passeggeri a Montesilvano venerdì 1° maggio.. Sospesa la circolazione tra Pescara e Giulianova con ritardi su linee Milano-Bari e Venezia-Lecce.. Un guasto alla linea elettrica ha bloccato un Frecciarossa con 125 passeggeri a bordo presso la stazione di Montesilvano, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire dalle ore 20 di questo venerdì 1° maggio per gestire l’emergenza ferroviaria. L’interruzione del servizio è stata causata da un precedente convoglio che, transitando sulla tratta, avrebbe danneggiato e tranciato i cavi dell’alimentazione. In seguito all’accaduto, la circolazione lungo l’asse ferroviario adriatico risulta completamente sospesa nel tratto compreso tra Pescara e Giulianova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guasto alla linea elettrica: 125 passeggeri fermi a Montesilvano

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