Guasto alla linea elettrica sospesi i treni tra Palermo Centrale e Orleans

Dalle 17,40, i treni tra Palermo Centrale e Palermo Orleans sono stati sospesi a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica che alimenta i convogli. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta in questa tratta, senza indicazioni di riattivazione immediata. La situazione ha coinvolto i servizi di trasporto locali, creando disagi per i pendolari che viaggiavano tra le due stazioni.

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 17,40 tra Palermo Centrale e Palermo Orleans per un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Lo stop è avvenuto nella linea Palermo-Palermo aeroporto, come si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana.Avviato l’intervento dei tecnici.🔗 Leggi su Palermotoday.it Guasto alla linea elettrica, in tilt la ferrovia delle OIimpiadi fra Sondrio e Tirano: navette sostitutive al posto dei treniSondrio, 16 febbraio 20 26 – Un guasto alla linea elettrica ha messo ko questa mattina la linea ferroviaria Milano-Tirano fra le stazioni di Sondrio... Guasto alla linea elettrica: circolazione ferroviaria sospesa tra Sondrio e TiranoMattinata difficile sui binari della linea Tirano-Milano Centrale, in particolare nella tratta compresa tra Tirano e il capoluogo valtellinese.