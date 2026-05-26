Guardia Costiera presidio estivo della costa con sede al parco Vasco De Gama

La Guardia Costiera istituisce un nuovo presidio estivo sul lungomare di Latina, presso il parco Vasco de Gama. L’installazione deriva da un protocollo tra le autorità locali e la Guardia Costiera, con l’obiettivo di assicurare servizi di sicurezza e controllo della zona costiera durante la stagione estiva. La presenza sarà temporanea e legata alla gestione delle attività estive lungo la spiaggia. La struttura sarà operativa per tutta la durata dell’estate.

La guardia costiera avrà un nuovo presidio estivo sul lungomare di Latina, al parco Vasco de Gama, grazie a un protocollo con il Comune capoluogo, per garantire i servizi di sicurezza e controllo della costa.Si è svolto questo pomeriggio un incontro preliminare presso l’edificio che ospiterà il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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