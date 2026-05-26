La decisione sul futuro del Grosso-Sassuolo arriverà entro una settimana, dopo una serie di incontri e riunioni. La formazione ha lasciato il campo ieri, segnando l'inizio di un periodo di incertezza. Le discussioni riguardano principalmente le prossime mosse e le strategie da adottare per la stagione in corso. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime giornate.

di Stefano Fogliani SASSUOLO A scherzarci sopra, quella che è cominciata ieri, con il ‘rompete le righe’ che ha mandato in vacanza il Sassuolo, la si potrebbe chiamare ‘la settimana enignistica’, visto il tanto di indefinito che la caratterizza. Perché in vacanza, il pallone, ci va di rado, meno che mai quando, come nel caso dei neroverdi, da sciogliere c’è un nodo grosso così. E, si perdonerà il gioco di parole, il nodo è proprio Grosso, nel senso di Fabio, tecnico destinato all’addio – le percentuali di permanenza, a dispetto del contratto, sono minime, e da Firenze parlano di ‘contatti già avviati’, con quel che ne segue – ma che in agenda ha almeno un paio di incontri con i vertici societari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grosso-Sassuolo, si decide. Il futuro in una settimana

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