Dopo la partita tra Parma e Sassuolo, un giocatore ha dichiarato di aver provato gioia senza riflettere troppo sul momento. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista trasmessa in televisione e riguarda le emozioni vissute subito dopo l’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali implicazioni future o altri aspetti legati alla partita. La conversazione si è concentrata esclusivamente sulle sensazioni immediate del calciatore.

2026-05-24 18:13:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “Sicuramente ho sentito gioia e in quel momento non ho pensato troppo, ho fatto quello che avevo dentro. Ringrazio i tifosi per il loro calore, soprattutto in alcuni momenti. Anche quel momento prima della trasferta di Verona, che ci hanno dato tanto sostegno. Ci sono sempre stati nei momenti di difficoltà. Per me è importante creare quella connessione, per crescere”. Così Carlos Cuesta commenta il successo nel derby di fine campionato contro il Sassuolo di Fabio Grosso, vinto dal Parma per 1-0: decide l’incontro Mateo Pellegrino, a segno al 79? minuto. I Ducali chiudono così l’annata con 45 punti alle spalle dei neroverdi, a loro volta andati ko per la 17ª volta in Serie A e che lasciano la classifica a quota 49. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Cuesta e Grosso, il futuro dopo Parma-Sassuolo: le rivelazioni davanti alla tv

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