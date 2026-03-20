Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo | È stata una settimana difficile ma vogliamo cogliere l’opportunità Ho fatto anni bellissimi alla Juventus

Alla vigilia della partita tra Juventus e Sassuolo, l’allenatore del club emiliano ha commentato che la settimana è stata complessa, ma che la squadra intende approfittare dell’occasione in vista del match della 30ª giornata di Serie A 202526. Ha anche ricordato gli anni trascorsi alla Juventus, definendoli molto belli. La conferenza si è svolta oggi nel pre-gara.

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