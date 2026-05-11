Grifo inferno e purgatorio La svolta Tedesco-Gaucci

La stagione appena conclusa si può definire come un percorso tra momenti difficili e errori che hanno portato a una situazione complicata. La coppia di allenatori ha deciso di cambiare rotta, con una svolta che mira a migliorare il futuro della squadra. È un periodo di riflessione e di scelte importanti, che potrebbero segnare il cammino delle prossime partite.

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