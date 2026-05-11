Grifo inferno e purgatorio La svolta Tedesco-Gaucci

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione appena conclusa si può definire come un percorso tra momenti difficili e errori che hanno portato a una situazione complicata. La coppia di allenatori ha deciso di cambiare rotta, con una svolta che mira a migliorare il futuro della squadra. È un periodo di riflessione e di scelte importanti, che potrebbero segnare il cammino delle prossime partite.

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Una stagione da archiviare e da dimenticare. O se si preferisce da tenere a mente per non ripeterla più. Il Perugia è finito all’inferno per poi risalire fino al purgatorio. C’è poco da festeggiare, solo da tirare un sospiro di sollievo. Un po’ poco per il Grifo, squadra che, almeno in serie C, ma negli ultimi quindici anni anche in serie B, ha giocato un ruolo da protagonista. Dopo un campionato chiuso al dodicesimo posto, nella prima gestione argentina, sfiorando un play off che nel campionato 2024-2025 regalava l’opportunità dell’undicesimo posto (con il Rimini che aveva vinto la Coppa Italia), il presidente Faroni e il diesse Meluso decidono di confermare Vincenzo Cangelosi che aveva chiuso con qualche luce ma anche ombre la stagione passata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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