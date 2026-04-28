Un incontro tra le parti coinvolte nel club di calcio non ha portato a decisioni definitive, lasciando spazio a incertezze sul futuro della squadra. La questione riguarda la permanenza di alcuni membri chiave, tra cui il tecnico e i dirigenti, con il passaggio di responsabilità che sembra ora affidato a un nuovo incaricato, che però si appresta a lasciare il ruolo. La situazione rimane quindi in sospeso, con molte incognite ancora da chiarire.

Un incontro che lascia tutte le porte aperte e anche molti punti interrogativi. Dalla permanenza di Giovanni Tedesco fino a quella di Riccardo Gaucci e Walter Novellino. Il direttore generale Borras, nel faccia a faccia di ieri a Pian di Massiano con tutti i protagonisti, ha raccolto opinioni, programmi e progetti di tutti (Tedesco e Gaucci, che il prossimo anno in caso di conferma non lavorerebbe gratis), dando appuntamento agli interlocutori tra qualche giorno, più o meno un paio di settimane. Perché il materiale raccolto sarà riferito al presidente Faroni che valuterà se dare l’ok oppure no. Anche perché dall’Argentina, viste le...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, futuro aperto: Gaucci e Tedesco in stand by. La palla passa a Faroni, che lascerà la carica

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