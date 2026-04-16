Dal 27 al 29 maggio si svolgono a Napoli gli Stati Generali dell’Ambiente, eventi inseriti nel Green Med Expo & Symposium presso la Stazione Marittima. L’iniziativa riunisce rappresentanti delle istituzioni, esperti e territori per discutere di questioni legate alla salute, alla sostenibilità e al futuro della regione campana. L’obiettivo è creare un momento di confronto strategico sul tema ambientale.

Un confronto strategico sul futuro ambientale della Campania tra istituzioni, esperti e territori: è questo l’obiettivo degli Stati Generali dell’Ambiente, in programma dal 27 al 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito del Green Med Expo & Symposium. L’evento è organizzato da Ricicla Tv (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo (Italian Exhibition Group), con il coinvolgimento dell’assessorato all’Ambiente della Regione Campania. Tra gli appuntamenti principali, il 28 maggio dalle 15:30 alle 18:00 si terrà un incontro dedicato all’approccio One Health, un modello che integra politiche ambientali, sanitarie e agroalimentari. Ad aprire i lavori sarà l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, seguita da un confronto tra assessori di cinque Regioni sui temi della transizione ecologica e della tutela della salute.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, Stati Generali dell’Ambiente al Green Med Expo: focus su salute, sostenibilità e futuro della Campania

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