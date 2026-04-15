Transizione ecologica | Ferrara Expo al centro del confronto sulla formazione ambientale
C’è anche l’esperienza di Ferrara Expo, da anni impegnata nella costruzione di luoghi di confronto e progettazione sui grandi temi della transizione ecologica, al centro della presentazione del master di II livello in ‘Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili'.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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