Tartufo dei Monti Dauni | a Roseto Valfortore il primo incontro verso il marchio di qualità

Lunedì 20 aprile alle ore 16:45 si svolgerà un incontro presso l’Auditorium San Rocco a Roseto Valfortore, dedicato alla promozione del tartufo dei Monti Dauni. L’evento rappresenta la prima tappa di un percorso volto a ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità per questo prodotto locale. Partecipano rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che discuteranno sulle iniziative da intraprendere per valorizzare il tartufo della zona.

Lunedì 20 aprile alle ore 16:45, presso l’Auditorium San Rocco di Roseto Valfortore, si terrà un importante incontro dedicato alla valorizzazione del tartufo dei Monti Dauni. L’evento rappresenta il primo momento di confronto diretto con i produttori locali, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso verso la certificazione e il riconoscimento di qualità del tartufo del territorio. Un passaggio strategico per rafforzare la filiera corta e promuovere in maniera strutturata una delle eccellenze più identitarie dell’area. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della sindaca Lucilla Parisi. Seguiranno gli...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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