Graniti conferma Carmelo Lo Monte | l’ex deputato resta sindaco

Carmelo Lo Monte resta sindaco di Graniti dopo aver ottenuto il 54,8% dei voti nelle elezioni comunali. Ha battuto Francesco Lo Giudice, che si è fermato al 45,2%. La conferma arriva dopo il risultato elettorale, che vede l’ex deputato nazionale consolidare la propria posizione alla guida del Comune.

Graniti conferma Carmelo Lo Monte alla guida del Comune. L’ex deputato nazionale e veterano della politica siciliana vince la sfida elettorale con il 54,8% dei consensi, superando Francesco Lo Giudice fermo al 45,2%.Sostenuto dalla lista “Per Graniti Lo Monte Carmelo Sindaco”, Lo Monte ottiene. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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