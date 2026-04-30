Dal veterano Lo Monte a Graniti al ventenne Informante a Savoca i candidati dei Comuni impegnati in provincia

In provincia di Messina, diciassette Comuni oltre al capoluogo si preparano alle elezioni comunali. Tra questi ci sono località come Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos e Graniti, dove si sono candidati diversi profili, tra veterani e giovani. A Savoca, in particolare, si registra la presenza di un candidato ventenne. La campagna elettorale coinvolge anche Comuni come Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia e Saponara.

Nel Messinese sono diciassette oltre al capoluogo i Comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca. Quali sono.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni in provincia di Palermo, chi sono (al momento) i candidati a sindaco nei Comuni più grandiAncora due settimane e poi nei Comuni chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio prossimi sarà tempo di presentare le liste per il Consiglio e le... Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minutoCon la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le...