Elezioni 2026 il deputato Dc Carmelo Pace torna sindaco di Ribera

Il deputato e capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars torna a essere sindaco di Ribera dopo aver ottenuto oltre il 56% dei voti al primo turno. Ha battuto Maria Rosaria Provenzano, Eunice Palminteri e Riccardo Romano. La sua vittoria permette di evitare il ballottaggio. La consultazione elettorale si è svolta con un’affluenza significativa, e i risultati sono stati ufficializzati dalle autorità competenti.

Carmelo Pace torna alla guida della città di Ribera. Con oltre il 56% dei consensi, il deputato e capogruppo della Dc all’Ars trionfa al primo turno battendo Maria Rosaria Provenzano (seconda classificata), Eunice Palminteri (terza) e Riccardo Romano (quarto). E' naturalmente grande festa fra i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Agrigento, inaugurata la sede del comitato elettorale di Luigi Gentile

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