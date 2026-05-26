Si parla di una possibile reunion tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti di una relazione nata durante il Grande Fratello. La coppia si è riunita dopo aver trascorso del tempo separati. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o sviluppi futuri. La notizia si basa su indiscrezioni non confermate ufficialmente.

il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d'amore e tra queste vi è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L'ex velina di Striscia La Notizia e il modello milanese si erano conosciuti e innamorati nell'edizione andata in onda nel 2024 nel reality show. Una relazione che non aveva avuto il lieto fine poiché l'ex gieffina napoletana decise di lasciare il milanese nel corso della finale del programma. A distanza di tempo, ecco che gli Shailenzo potrebbero ritrovarsi nuovamente insieme. A lanciare per prima l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato il seguente messaggio nel... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di nuovo insieme? L’indiscrezione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande Fratello, Shaila Gatta Pubblica un Libro e Parla di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez

Notizie e thread social correlati

Grande fratello, Lorenzo Spolverato ha trovato l’amore dopo Shaila Gatta? Parla l’ex gieffinoLorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello 2024, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla sua vita sentimentale.

Lorenzo Spolverato “appiglio erotico e emotivo”: la madre di lui attacca Shaila GattaShaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, ha recentemente pubblicato il suo primo libro intitolato Fuori onda, in cui ripercorre la sua...

Temi più discussi: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno un segreto? Le rivelazioni di Jessica Morlacchi al Grande Fratello; Alvise Rigo rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale tra Elisabetta Canalis e Shaila Gatta; Prime Video stravolge le regole dei reality show: questa volta a vincere sono gli spettatori, con ben 50.000 euro in palio; Helena Prestes e Shaila Gatta, pace fatta a The Fifty? L’indiscrezione.

Shaila Gatta, l’emozionante esperienza angolodellenotizie.com/2026/05/24/sha… #ShailaGatta #GrandeFratello x.com

Shaila Gatta piange al Grande Fratello 2024:Shaila Gatta, l'ex velina di Striscia La Notizia, piange al Grande Fratello 2024 e racconta la sua infanzia e la sua voglia di riscatto. Il video Mediaset ... superguidatv.it

Helena Prestes e Shaila Gatta, pace fatta a The Fifty? L’indiscrezioneHelena Prestes e Shaila Gatta sono state indubbiamente tra le protagoniste assolute dell'edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In ... ilsipontino.net