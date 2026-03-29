Grande fratello Lorenzo Spolverato ha trovato l’amore dopo Shaila Gatta? Parla l’ex gieffino

Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello 2024, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Shaila Gatta, sono circolate voci riguardo a nuovi interessi amorosi. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli su eventuali nuove relazioni o incontri successivi alla partecipazione al reality.

Il Grande fratello 2024 ha visto la nascita di diverse storie d'amore come quella formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A quel tempo, l'ex velina di Striscia La notizia decise di porre fine alla relazione con il modello nel corso della finale del reality show. A distanza di tempo, ecco che i due sono tornati prepotentemente alla ribalta. Shaila Gatta ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Fuori onda dove ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza al Grande fratello. La donna ha usato parole durissime per descrivere Lorenzo Spolverato, definendolo "un appiglio erotico ed emotivo" all'interno della Casa. A distanza di alcuni giorni, Lorenzo Spolverato è tornato a far parlare di sé per una voce lanciata da Deianira Marzano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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