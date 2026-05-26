Il Nuoto Club Monza ha vinto l’ultima partita e si avvicina alla promozione in Serie A2. La squadra ha battuto i rivali alla piscina di Brescia, portandosi a un passo dalla qualificazione. La sfida decisiva si giocherà sabato alle 20, quando affronterà ancora una volta gli avversari per conquistare il match point.

Ancora una vittoria per conquistare la promozione in Serie A2. Quella che il Nuoto Club Monza inseguirà sabato alle 20.30 al Centro natatorio Pia Grande nella sfida con il Brescia Waterpolo. I “granchi“, per la terza volta approdati alla finale playoff, nell’occasione hanno infatti piazzato il colpo a sorpresa, battendo in trasferta per 13 a 11 i rivali bresciani. Che, nella stagione regolare, non erano stati mai battuti da Monza. Quest’ultima, nelle due precedenti finali con Marina di Carrara e Dream Sport Firenze, non era riuscita a ottenere un successo. Un tabù infranto appunto al termine di gara-uno, primo atto di un derby lombardo che mette in palio la serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Granchi, è match point. Colpo alla piscina di Brescia

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