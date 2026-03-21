Nella partita di pallanuoto di Serie B, i Granchi hanno subito una sconfitta per 10 a 7 contro la Canottieri Milano. La squadra biancorossa, che ha cercato una rimonta, si prepara ora a disputare una partita decisiva contro il Brescia Waterpolo questa sera alle 20 al Centro natatorio Pia Grande. La gara rappresenta un'occasione per tentare di recuperare i punti persi.

La rimonta biancorossa finisce qui. Forse. Perché la sconfitta per 10 a 7 con la Canottieri Milano potrebbe aver sancito uno stop pesante, ma comunque rimediabile, a patto di battere il Brescia Waterpolo nella sfida in programma stasera alle 20 al Centro natatorio Pia Grande. Un’impresa da brivido, considerato che il settebello ospite in classifica è preceduto solo dalla Plebiscito Padova, attuale padrona del campionato con 29 punti. Brescia, insieme alla Rari Nantes Bologna, sta una lunghezza sotto. Le seconde della classe sono a loro volta tallonate da Osimo Pirates e Canottieri Milano sistemate, rispettivamente, a quota 23 e 22. Monza è ancora a quota 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto Serie B: i granchi si arrendono. Con Brescia per sperare

Articoli correlati

Pallanuoto Serie B. Granchi da trasferta. Colpaccio a PadovaSi ritorna in acqua sabato 10 gennaio, nell’inedito derby di serie B con la Canottieri Milano.

Leggi anche: Hockey Serie B, voglia di riscossa. I granchi dopo tre sconfitte su 5 vanno all’assalto di Brescia

Approfondimenti e contenuti su Pallanuoto Serie

Temi più discussi: Pallanuoto, in serie B la Triscelon Etna Sport riceve la visita della capolista; Il Plebiscito ritrova il sorriso e consolida la vetta; Pallanuoto Serie A1, il Rapallo in trasferta batte il Trieste ai rigori; Pallanuoto, derby amaro per Monza: i Granchi cadono 10-7 nella tana dei Canottieri Milano.

Pallanuoto Serie B: i granchi si arrendono. Con Brescia per sperareLa rimonta biancorossa finisce qui. Forse. Perché la sconfitta per 10 a 7 con la Canottieri Milano potrebbe aver ... sport.quotidiano.net

Canottieri Milano supera NC Monza 10-7: sfida intensa in serie B di pallanuotoCanottieri Milano batte NC Monza 10-7 nella serie B di pallanuoto. Gara intensa decisa da superiorità numeriche e maggiore cinismo. milanosportiva.com

MATCH DAY CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO SERIE B Obiettivo 3 punti!! Forza Ragazzi, Forza Delta ! #noisiamoladelta #deltapallanuoto #deltanuoto #waterpololife #SerieB #waterpolo #pallanuoto #pallanuotoitalia #playoff facebook