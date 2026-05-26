L’11 giugno partiranno lavori di manutenzione nelle gallerie Côte de Sorreley e Signayes sul passo del Gran San Bernardo. La chiusura durerà circa un anno, interessando tutta la direttrice. L’Associazione dei trasportatori svizzeri ha richiesto misure per limitare il traffico di tir durante questo periodo. La strada sarà temporaneamente inaccessibile per i veicoli pesanti, con deviazioni previste.

L’11 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria sulle gallerie Côte de Sorreley e Signayes, con una chiusura che durerà circa un anno lungo la direttrice del Gran San Bernardo. La decisione spinge il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra a chiedere alla Presidenza della Regione Valle d’Aosta l’adozione di misure straordinarie per gestire il traffico. I consiglieri regionali Chiara Minelli, Eugenio Torrione e Andrea Campotaro hanno inviato una lettera formale al presidente della Regione nelle sue funzioni prefettizie. L’obiettivo dei tre esponenti è limitare il transito dei mezzi pesanti internazionali impegnati in semplici attraversamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran San Bernardo: AVS chiede misure contro il traffico di Tir

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