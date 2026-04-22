Il Gran Premio del cuore I bolidi a San Bernardo e l’obiettivo solidarietà

Domenica si terrà la trentesima edizione della mostra di auto sportive allestita all’oratorio di San Bernardo a Lodi. L’evento è promosso dal Club Clay Regazzoni e rappresenta il primo appuntamento importante della stagione. La manifestazione vede protagonisti diversi bolidi esposti in un contesto che unisce passione e solidarietà. L’iniziativa si svolge in un’area dedicata alla comunità locale, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sui temi sociali.

Il Club Clay Regazzoni organizzerà domenica il primo importante appuntamento stagionale: la trentesima edizione della mostra di auto sportive allestita all’oratorio di San Bernardo a Lodi. Un appuntamento ormai storico per gli appassionati di motori e per chi semplicemente vuole sostenere una buona causa. Come sempre, le finalità sono esclusivamente benefiche: la raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica contro la paraplegia e supportare associazioni che si occupano delle persone che ne sono colpite. La mostra di primavera si è tenuta dal 1996 per 25 anni a Cadilana e memorabile fu l’edizione 2003 con la partecipazione di Clay Regazzoni a bordo di una Ferrari Daytona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Gran Premio del cuore. I bolidi a San Bernardo e l’obiettivo solidarietà Notizie correlate San Cataldo: 10 anni di solidarietà, il cuore pulsante del socialeIl 19 aprile 2026 segna un traguardo fondamentale per il tessuto sociale di San Cataldo, dove l’Associazione Un Gesto per un Sorriso celebra un... Avis e coop "San Bernardo" insieme per la solidarietà: donazione sangue a Latiano?LATIANO - La cooperativa “San Bernardo”, in stretta sinergia con la sezione Avis di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli orari del Gran Premio di Spagna 2026; Skeet, a Bongini e Rossetti l’oro del Primo Gran Premio Fitav; Nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica 23-26 aprile 2026; Settore Giovanile: scocca l’ora del 1°Gran Premio stagionale. Il Gran Premio di Imola guardato dal terrazzo di una casa sul circuito: Offerti anche mille euro per salirePadova, 20 apr. (Adnkronos) - Un uomo è morto in strada, nella notte, a Padova in zona via dei Colli. Poco prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione da parte di alcuni passanti per una person ... ilfattoquotidiano.it Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimboIl Gran Premio Lotteria nel nome di Domenico Caliendo. Non era mai accaduto prima che il più importante appuntamento ippico che si celebra da 77 anni ad Agnano diventasse un memorial ... ilmattino.it NanoTV. . #Napoli- Presentato al Gran Caffè Gambrinus il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano che quest'anno,per la prima volta nella sua storia,sarà intitolato alla memoria del piccolo #DomenicoCaliendo Paolo Fusco Ippodromo di Agnano Fondazione D facebook LIVE #F1 | Gran Premio del Giappone, Qualifiche | Diretta testuale x.com