Graduatorie GPS 2026 | in qualche provincia il controllo delle domande deve ancora iniziare AGGIORNATO

In alcune province italiane, il controllo delle domande per le graduatorie GPS 2026 non è ancora iniziato. La valutazione delle domande, presentate entro il 16 marzo, è iniziata il 30 marzo presso gli Uffici scolastici. Le graduatorie riguardano il biennio 202627 e 202728 e si riferiscono alle graduatorie provinciali e di istituto. Non sono ancora state completate tutte le verifiche nelle diverse province.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. Come previsto dall’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, gli Uffici Scolastici possono avvalersi delle scuole polo per la valutazione delle domande. Il consiglio è di affidare la classe di concorso ad un’unica scuola, per evitare difformità nella valutazione. L’ausilio delle scuole polo viene richiesto in due casi: quando ci sono scuole che hanno competenza per determinate classi di concorso, come ad es. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, tutti i dubbi sulla domanda

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