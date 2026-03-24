Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valuteranno le domande IN AGGIORNATO
Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande IN AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Secondo ciclo sostegno Indire: pubblicate le graduatorie Indire per l'accesso al corso di specializzazione art. 6 del dm 75 per docenti con tre anni di servizio. x.com