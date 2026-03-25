Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valuteranno le domande AGGIORNATO

Le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728 sono state presentate entro il 16 marzo. Ora, gli Uffici scolastici sono incaricati di valutare le domande e di predisporre le rispettive graduatorie, che saranno utilizzate per le future assegnazioni di incarichi. Le scuole polo coinvolte in questa fase sono state già designate.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso... Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNAMENTO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso... Tutti gli aggiornamenti su Graduatorie GPS 2026 ecco le scuole... Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie GPS 2026/2028: Inoltra la domanda per le supplenze scuola e scopri come ottenere punti aggiuntivi; Graduatorie GPS 2026, dal 30 marzo gli Uffici Scolastici inizieranno valutazione domande. In corso l'elaborazione. Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazi ... orizzontescuola.it Graduatorie GPS 2026, dal 30 marzo gli Uffici Scolastici inizieranno valutazione domande. In corso l’elaborazioneGraduatorie GPS 2026: chiusa la fase di presentazione delle domande, nei prossimi mesi gli Uffici Scolastici dovranno controllare in maniera capillare i titoli presentati. Dato il sacrificio di un a ... orizzontescuola.it ELENCHI REGIONALI E CONCORSO PNRR3: ATTENZIONE AI Tempi. Durata triennale graduatorie. I vincitori e gli idonei del concorso PNRR3 NON potranno partecipare subito agli elenchi regionali Quando potranno farlo Solo dal 2027 Que - facebook.com facebook Nota dell'Ufficio Scolastico L'Aquila per la predisposizione della graduatoria interna di istituto, con indicazioni che riportiamo perché valide a livello nazionale. Utile per "leggere" le graduatorie e capire la propria posizione e chi deve essere indiv… x.com