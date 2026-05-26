Graded bioenergia dagli scarti di sedano e finocchi | le aziende agricole diventano mini-centrali a impatto zero

Le aziende agricole stanno trasformando gli scarti di sedano, finocchi e sansa d’oliva in energia elettrica attraverso un processo biologico. Utilizzando comunità batteriche specifiche, queste mini-centrali producono bioenergia a impatto zero, senza emissioni nocive. La tecnologia permette di convertire i residui agricoli in energia, riducendo lo smaltimento degli scarti e creando una fonte di energia sostenibile. La produzione avviene direttamente sul luogo di origine, senza bisogno di trasporti estesi o processi complessi.

Produrre energia elettrica pulita direttamente dagli scarti della filiera agroalimentare – come finocchi, sedano e sansa d’oliva – sfruttando il metabolismo di speciali comunità batteriche. È la nuova frontiera della bioenergia presentata da Graded, società napoletana leader nel settore energetico guidata da Vito Grassi, nel corso della 13ª edizione della conferenza internazionale “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability”, che si è tenuta al Castello Angioino-Aragonese di Gaeta. L’evento, punto di riferimento per la ricerca sulla fotosintesi e sui vettori energetici del futuro, ha fatto da palcoscenico ai risultati di una sperimentazione finanziata da Graded. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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