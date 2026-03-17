A Pisa, il 17 marzo 2026, è stata presentata una tecnologia innovativa che trasforma gli scarti di legno in energia attraverso micro-batterie ultrarapide e sostenibili. Questo sviluppo coinvolge ricercatori dell’Università di Pisa, che hanno creato un sistema in grado di generare energia partendo dai residui di lavorazione del legno. L’obiettivo è applicare questa soluzione in dispositivi elettronici di piccole dimensioni e a basso impatto ambientale.

Pisa, 17 marzo 2026 - Dagli scarti del legno passa la rivoluzione dell’elettronica del futuro. Un gruppo di ricerca dell’Università di Pisa ha dimostrato che la lignina – uno dei principali componenti del legno e, allo stesso tempo, uno dei più grandi sottoprodotti dei processi industriali per ottenere cellulosa e carta – può trasformarsi in un materiale utile per immagazzinare e rilasciare energia su scala microscopica. Lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Materials Chemistry A, è frutto di una collaborazione che coinvolge anche CNR (Bari e Salerno) e Università di Salerno, oltre all’Università di Vigo. La lignina è la “colla” naturale che rende il legno resistente: è presente in grandi quantità nelle piante e rappresenta circa un quarto della biomassa legnosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarti di legno diventano in energia: le micro-batterie ultrarapide e sostenibili di Unipi

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