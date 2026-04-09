Il Parco Adda Nord e la Regione Lombardia hanno avviato un progetto che coinvolge aziende agricole, trasformandole in ambienti di apprendimento all'aperto. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di formazione ambientale, che mira a offrire opportunità di educazione sul territorio. La collaborazione tra le istituzioni e le aziende agricole si concentra sull'estensione delle attività didattiche nel contesto del parco e delle aree circostanti.

Il Parco Adda Nord e la Regione Lombardia stanno accelerando sulla formazione ambientale, estendendo il raggio d’azione del progetto Territorio, una scuola a cielo aperto. Attraverso una nuova chiamata per le aziende agricole e le fattorie didattiche situate nel bacino fluviale, l’ente mira a integrare il patrimonio agricolo locale con i programmi scolastici per l’anno 2026-2027. Un nuovo asse tra didattica fluviale e realtà agricole. La strategia si muove su un binario già tracciato nei mesi scorsi presso Villa Gina, dove la consigliera delegata all’agricoltura Maria Antonia Ceriani ha riunito una selezione di strutture già certificate come fattorie didattiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Adda Nord: le aziende agricole diventano scuole all’aperto

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