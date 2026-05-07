Governo Meloni Rubio vede il Papa per congelare lo scontro con Trump Schlein chiede libertà per gli attivisti della Flotilla | news in diretta

Il 7 maggio si sono susseguite diverse notizie riguardanti il governo Meloni, con particolare attenzione alle indagini in corso e alle relazioni internazionali. La Procura Generale di Milano ha ricevuto le prime risposte dall'Interpol riguardo alle verifiche sul procedimento di adozione di un'ex consigliera, mentre nel frattempo si svolgono indagini interne in Uruguay sull'istituto di assistenza all'infanzia. In altri sviluppi, si sono svolti incontri tra il Papa e un senatore statunitense e una richiesta di libertà per gli attivisti della Flotilla.