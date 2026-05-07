Governo Meloni Rubio vede il Papa per congelare lo scontro con Trump Schlein chiede libertà per gli attivisti della Flotilla | news in diretta
Il 7 maggio si sono susseguite diverse notizie riguardanti il governo Meloni, con particolare attenzione alle indagini in corso e alle relazioni internazionali. La Procura Generale di Milano ha ricevuto le prime risposte dall'Interpol riguardo alle verifiche sul procedimento di adozione di un'ex consigliera, mentre nel frattempo si svolgono indagini interne in Uruguay sull'istituto di assistenza all'infanzia. In altri sviluppi, si sono svolti incontri tra il Papa e un senatore statunitense e una richiesta di libertà per gli attivisti della Flotilla.
Le notizie del 7 maggio sul governo Meloni dopo il caso Minetti: la Procura Generale di Milano riceve le prime risposte dall'Interpol in merito agli approfondimenti sul procedimento di adozione dell'ex consigliera, mentre procede in parallelo l'indagine interna all'Inau in Uruguay. In questo clima, segnato anche dall'azione legale di Nordio contro Mediaset e dalle dure critiche di Schlein sulla vicenda della Flotilla e sul Board of Peace, resta alta l'attesa per l’incontro tra la premier e il segretario di Stato USA Marco Rubio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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