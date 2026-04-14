Governo Meloni opposizioni all'attacco dopo le parole di Trump sul Papa la premier ribadisce | Inaccettabili news in diretta

Dopo le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti sul Papa, il governo italiano ha reagito duramente, definendole inaccettabili. La premier ha ribadito questa posizione in un intervento pubblico. Le opposizioni hanno colto l'occasione per attaccare il governo, mentre nel paese si susseguono aggiornamenti sulla crisi interna legata ai recenti risultati del referendum. La situazione politica resta sotto stretta osservazione, con sviluppi attesi nelle prossime ore.