Un gruppo di pellegrini ha lasciato Gorizia in direzione di Roma per partecipare alla cerimonia con il vescovo. Dopo l’incontro in Vaticano, i partecipanti continueranno il viaggio verso diverse tappe religiose in Italia. La visita al Papa segna il momento più atteso, seguito da soste in altre località di culto. La partenza coincide con un momento di transizione nella guida della diocesi locale.

? Punti chiave Come cambierà la guida della diocesi dopo la cerimonia romana?. Quali tappe religiose attendono i pellegrini dopo la visita al Papa?. Cosa include esattamente la quota per partecipare al viaggio organizzato?. Come sono strutturate le prenotazioni per garantire un posto in gruppo?.? In Breve Partenza il 28 giugno con pernottamento presso un istituto religioso a Sacrofano.. Messa a Assisi presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli il 30 giugno.. Quota di partecipazione fissata a 350 euro con iscrizioni entro il 12 giugno.. Prenotazioni tramite numero 0481 597620 o email [email protected] nei giorni indicati.. Dal... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia verso Roma: il viaggio per il pallio di mons. Dianin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gorizia, il Papa nomina Mons. Giampaolo Dianin nuovo arcivescovo

Il viaggio di un teologo: il volume in onore di Mons. Marengo a RomaA Roma, mercoledì 22 aprile, si terrà la presentazione di un volume dedicato a monsignor Gilfredo Marengo, sacerdote della diocesi spezzina.

Argomenti più discussi: Sguardi verso l’alto: a Gorizia una mostra dedicata alle architetture sacre; Cremonini riparte da Roma, Milano e Imola: LIVE26 può diventare il tour italiano dell’estate?.

24/5/26.Pagine di vita diocesana sul settimanale Nuova Scintilla,nel numero odierno,oltre a quelle sulla nomina del vescovo Giampaolo ad arcivescovo di Gorizia, già postate nei giorni scorsi. Qui la pagina del Festival Biblico e altre due di rubriche,cronaca x.com

Cesare Cremonini, al via il 6 e 7 giugno da Roma il tour del cantautore bologneseCon la doppia data al Circo Massimo di Roma del 6 e 7 giugno, sta per prendere il via Cremoninilive26. A pochi giorni dall’esordio con la data zero del 30 ... lapresse.it

Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit

Gorizia porta a Roma l'eredità di Capitale Europea della Cultura 2025Milano, 24 gen. (askanews) - Roma è pronta ad accogliere Gorizia che, insieme alla vicina città slovena di Nova Gorica, nel 2025 ha brillato come Capitale Europea della Cultura, protagonista di un ... notizie.tiscali.it