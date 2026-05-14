Gorizia il Papa nomina Mons Giampaolo Dianin nuovo arcivescovo

Il Papa ha nominato Mons. Giampaolo Dianin come nuovo arcivescovo di Gorizia. La cerimonia ufficiale si è svolta recentemente, segnando un passaggio importante per la diocesi. Mons. Dianin ha descritto la sua nomina come un temporale, facendo riferimento alla forza e alla rapidità del cambiamento. La sua gestione della comunità sarà caratterizzata dalla presenza di due lingue ufficiali, il friulano e lo sloveno, che rappresentano una sfida e una ricchezza per il territorio.

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? Domande chiave Come gestirà Mons. Dianin la complessità linguistica tra friulano e sloveno?. Perché il nuovo arcivescovo ha definito la sua nomina un temporale?. Cosa cambierà nel rapporto tra parrocchie e fedeli con questo nuovo profilo?. Quando avverrà il passaggio di consegne ufficiale tra Redaelli e Dianin?.? In Breve Mons. Redaelli saluta i fedeli in cattedrale il 28 giugno.. Insediamento ufficiale di Dianin previsto per il 12 luglio.. Dianin è nato a Teolo il 29 ottobre 1962.. Il nuovo arcivescovo ha studiato alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.. Il Papa Leone XIV ha ufficialmente nominato Mons. Giampaolo Dianin come nuovo arcivescovo metropolita di Gorizia, trasferendolo dalla diocesi di Chioggia per guidare la comunità locale a partire dal prossimo 12 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia, il Papa nomina Mons. Giampaolo Dianin nuovo arcivescovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mons. Michele Autuoro nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento da Papa Leone XIV Mons. Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento si insedierà a fine giugnoTempo di lettura: 2 minutiCampane a festa questa mattina nella Cattedrale di Benevento per l’annuncio del nuovo Arcivescovo metropolita della Chiesa...