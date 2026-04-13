Il viaggio di un teologo | il volume in onore di Mons Marengo a Roma
A Roma, mercoledì 22 aprile, si terrà la presentazione di un volume dedicato a monsignor Gilfredo Marengo, sacerdote della diocesi spezzina. Il libro raccoglie contributi accademici e celebra i settant’anni del religioso. L’evento si svolgerà presso l’auditorium dell’istituto Giovanni Paolo II. La pubblicazione rappresenta un omaggio al percorso e all’attività di monsignor Marengo nel mondo ecclesiastico.
Un volume che raccoglie contributi accademici per onorare il percorso di un sacerdote della diocesi spezzina, nato per celebrare i settant’anni di monsignor Gilfredo Marengo, verrà presentato ufficialmente a Roma mercoledì 22 aprile presso l’auditorium dell’istituto Giovanni Paolo II. La pubblicazione, curata da Oscar Perdiz Figueroa e don Francesco Pesce, nasce come una miscellanea di studi in omaggio al docente di antropologia teologica. Le radici del cammino accademico e sacerdotale di Marengo affondano profondamente nel territorio della Liguria orientale. Il 9 giugno 1979, nella cattedrale di Sarzana, ricevette l’ordinazione sotto la guida del vescovo Siro Silvestri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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