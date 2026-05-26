Google e Meta, aziende madre di YouTube e Instagram, sono al centro di polemiche per i loro corsi rivolti a bambini e adolescenti sull’uso dei social media. Le iniziative sono state oggetto di dibattito e critiche, con alcuni che mettono in dubbio la loro efficacia e le modalità di coinvolgimento dei giovani utenti. La questione riguarda la responsabilità delle piattaforme nella formazione digitale dei minori e il modo in cui vengono promossi i corsi dedicati ai più giovani.

I colossi tecnologici americani Google e Meta, società madri di piattaforme come YouTube e Instagram, fanno ancora discutere. Questa volta le critiche riguardano le costose collaborazioni con celebri marchi per l’ infanzia come Sesame Street, Girl Scouts e Highlights Magazine, iniziate tra il 2024 e il 2025 e che nel frattempo hanno raggiunto oltre 1 milione di studenti. Con il sostegno finanziario dei due giganti tech, i brand sono stati coinvolti nella realizzazione di lezioni sull’ uso responsabile della tecnologia, diffuse attraverso personaggi colorati, riviste illustrate e jingle facilmente riconoscibili. Secondo molti, però, questa strategia rischia di trasformarsi nell’ennesimo strumento per incentivare l’utilizzo dei social media tra i più giovani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Google, Meta e i controversi corsi per (non) fare usare i social ai bambini

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