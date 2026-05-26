Google lancia le Fonti Preferite | ecco come aggiungere Infobetting ai siti che vuoi seguire per informarti

Notizia in breve

Google ha introdotto le “Fonti Preferite”, permettendo agli utenti di seguire facilmente siti web specifici. Per aggiungere un sito come Infobetting, basta cercare il nome sulla piattaforma, cliccare sull’opzione “Segui” e il sito verrà inserito nella lista delle fonti preferite. Questa funzione consente di ricevere aggiornamenti diretti e di avere accesso rapido ai contenuti scelti senza dover cercare manualmente ogni volta. La novità si integra con le notifiche e le preferenze di visualizzazione dell’utente.