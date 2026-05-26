Google lancia le Fonti Preferite | ecco come aggiungere Infobetting ai siti che vuoi seguire per informarti
Google ha introdotto le “Fonti Preferite”, permettendo agli utenti di seguire facilmente siti web specifici. Per aggiungere un sito come Infobetting, basta cercare il nome sulla piattaforma, cliccare sull’opzione “Segui” e il sito verrà inserito nella lista delle fonti preferite. Questa funzione consente di ricevere aggiornamenti diretti e di avere accesso rapido ai contenuti scelti senza dover cercare manualmente ogni volta. La novità si integra con le notifiche e le preferenze di visualizzazione dell’utente.
C’è un nuovo modo per restare informati sul calcio, sul tennis, sulle quote e sui pronostici. Dopo il lancio dello scorso agosto negli Stati Uniti e in India, Google porta anche in Italia la funzionalità “Fonti Preferite”, un aggiornamento del motore di ricerca che permette al singolo utente di controllare direttamente la propria “dieta informativa”.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Google lancia una nuova funzione per le notizie: come aggiungere Il Tempo tra le Fonti Preferite
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