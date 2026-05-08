Google lancia le Fonti preferite | come aggiungere La Notizia ai siti da seguire per informarti

Google ha introdotto una funzione chiamata “Fonti preferite” che consente agli utenti di selezionare i siti di informazione e i giornali di cui desiderano ricevere aggiornamenti. Questa novità permette di personalizzare le fonti di notizie visualizzate, offrendo un modo più diretto per consultare contenuti di attualità dai siti scelti. La funzione si integra con l’app e il motore di ricerca, facilitando l’accesso alle notizie preferite.

Una nuova funzione per permettere agli utenti di scegliere le fonti a cui affidarsi, di ricevere informazioni e notizie di attualità dai giornali e dai siti che ritiene più affidabili. La nuova modalità “Fonti preferite” di Google permette di personalizzare i risultati di ricerca e consente agli utenti di selezionare le fonti da cui leggere le notizie a cui è interessato. Un’operazione che è possibile fare, con pochi semplicissimi passaggi, anche per seguire La Notizia e rimanere aggiornati sui contenuti pubblicati dal nostro giornale. L’obiettivo di questa nuova funzione di Google è quella di personalizzare i risultati di ricerca, dando priorità alle testate giornalistiche di fiducia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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