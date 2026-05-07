Google lancia le Fonti Preferite | ecco come aggiungere Open ai siti che vuoi seguire per informarti

C’è un nuovo modo per rimanere informati. Dopo il lancio dello scorso agosto negli Stati Uniti e in India, Google porta anche in Italia la funzionalità “Fonti Preferite”, un aggiornamento del motore di ricerca che permette al singolo utente di controllare direttamente la propria “dieta informativa”. Da ora ognuno potrà personalizzare il proprio algoritmo, decidendo quali siti, testate o blog appariranno con maggiore priorità nella sezione “Notizie principali”. Come aggiungere Open. Inserire Open tra le fonti preferite è molto semplice. È sufficiente cliccare su questo link e spuntare la casella di Open.online. Una volta cliccato, Google riconoscerà Open come una fonte di riferimento.🔗 Leggi su Open.online

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