Google ha annunciato l’introduzione di una nuova sezione video all’interno dell’app per Android. Questa funzione offrirà un feed dedicato ai contenuti video, visibile direttamente nella schermata di ricerca. La piattaforma integrerà video provenienti da diversi servizi esterni, ampliando così le fonti disponibili. Non sono stati forniti dettagli su come questa novità influenzerà l’esperienza di ricerca degli utenti o su eventuali modifiche all’interfaccia.

? Domande chiave Come cambierà la tua esperienza di ricerca con questo nuovo ?. Quali piattaforme esterne integrerà Google per alimentare i suoi video?. Perché l'algoritmo deve gestire dati più complessi rispetto alle immagini?. Come possono gli utenti Android accedere subito alla versione beta?.? In Breve L'insider AssembleDebug ha rilevato la funzione tramite analisi dell'ultima versione beta.. Il integrerà contenuti provenienti da piattaforme come Facebook e Instagram.. La nuova sezione segue il modello operativo della scheda Immagini introdotta l'anno scorso.. Il team di Mountain View sta lavorando anche alla riorganizzazione della ricerca vocale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google: in arrivo una nuova sezione video nell’app per Android

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciamy e Umberto Delpe - Nuova coppia dello snack club

Notizie e thread social correlati

Android: Google lancia un nuovo scudo crittografico contro le app fakeGoogle ha introdotto un nuovo sistema di protezione crittografica destinato a contrastare le applicazioni false su Android.

Google AI Studio su Android: arriva l’app per il Vibe CodingGoogle ha annunciato il rilascio di AI Studio su Android, un’app dedicata al Vibe Coding, un nuovo metodo che consente di creare applicazioni...

Temi più discussi: Nuovi modi per creare e portare a termine le attività in Google Workspace; Con Ask Maps, Gemini risponde alle domande sui luoghi su Google Maps; I/O 2026, Google anticipa l'arrivo di Android Halo, ma che cos'è?; Google Marketing Live, la pubblicità IA arriva nelle ricerche puntando su utilità e rilevanza.

Una nuova ricerca vocale è in arrivo x.com

Mi ha contattato una recruiter per conto di Google reddit

Android Auto e Google Built-in: le novità in arrivo entro fine annoDal Google I/O 2026 arrivano importanti novità per Android Auto e Google Built-in: entro fine anno debutteranno i video in streaming a vettura ferma, i widget sugli schermi e una nuova interfaccia pen ... msn.com

Android Auto al Google I/O, grandi novità per le app multimediali in arrivoFinalmente la società intende allentare un po' la stretta sull'interfaccia di app come Spotify e YouTube, permettendo un po' più di personalizzazione e versatilità. hdblog.it