Google AI Studio su Android | arriva l’app per il Vibe Coding

Google ha annunciato il rilascio di AI Studio su Android, un’app dedicata al Vibe Coding, un nuovo metodo che consente di creare applicazioni utilizzando esclusivamente la voce. Questa tecnologia permette di trasformare un’idea in un’app completa senza bisogno di digitare codice manualmente. L’app offre strumenti specifici per sviluppare e testare progetti vocali, facilitando la creazione di applicazioni attraverso comandi vocali e interazioni sonore. Il rilascio è previsto per i prossimi mesi, con aggiornamenti in arrivo nelle versioni successive.

? Punti chiave Come si trasforma un'idea in un'app usando solo la voce?. Cosa permette di creare il nuovo metodo del Vibe Coding?. Perché lo smartphone diventa un centro di produzione e non consumo?. Quali sono i limiti tecnici di sviluppare software su mobile?.? In Breve Pre-registrazione disponibile sul Play Store in attesa del keynote Google IO 2026.. Sviluppo software tramite modelli Gemini tramite input testuali o vocali.. Possibilità di modificare progetti della community tramite link e browser.. Creazione rapida di backend e frontend senza scrittura manuale di codice.. Il pacchetto com.google.android.apps.aistudio è apparso oggi sul Google Play Store, segnando l’inizio della pre-registrazione per l’app ufficiale di Google AI Studio su dispositivi Android. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Google AI Studio: la guida DEFINITIVA per Distribuire la tua App OVUNQUE!

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