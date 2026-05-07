Android | Google lancia un nuovo scudo crittografico contro le app fake

Google ha introdotto un nuovo sistema di protezione crittografica destinato a contrastare le applicazioni false su Android. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza durante l’installazione di app provenienti da fonti esterne, riducendo i rischi di frodi e malware. Tuttavia, alcuni gruppi del settore open source hanno manifestato opposizione, sostenendo che le nuove restrizioni potrebbero limitare la libertà di scelta degli utenti e l’accesso alle applicazioni di terze parti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa misura la possibilità di installare app da fonti esterne?. Perché le organizzazioni open source si oppongono a questo nuovo controllo?. Cosa cambierà per gli sviluppatori indipendenti con le nuove regole del 2026?. Come può la registrazione obbligatoria minacciare l'anonimato digitale degli utenti?.? In Breve Nel 2024 Google ha bloccato 2,3 milioni di app pericolose e 158.000 account malevoli.. Dal 2026 gli sviluppatori dovranno registrarsi ufficialmente per installare app su dispositivi certificati.. F-Droid, EFF, Tor Project e Proton criticano la minaccia all'anonimato e all'open source.. La campagna Keep Android Open contesta la centralizzazione del controllo del software su Android.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android: Google lancia un nuovo scudo crittografico contro le app fake Notizie correlate App google indispensabili su android le 6 che non puoi fare a menonell’universo delle applicazioni google disponibili su android, alcune soluzioni emergono come pilastri indispensabili per l’organizzazione... Google segnala le app android che consumano la batteria prima di scaricarleun aggiornamento di google play introduce un avvertimento dedicato al consumo di batteria associato alle attività in background e una nuova metrica... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Google lancia un nuovo strumento per migliorare la sicurezza delle app Android; Lovable lancia la sua app di vibe coding su Android e iOS; Gana Media lancia l’app Android sul Google Play Store; Google Translate compie vent’anni e lancia il coach di pronuncia con l’IA. Google lancia un nuovo strumento per migliorare la sicurezza delle app AndroidIl team di sviluppatori di Google ha studiato una soluzione che dovrebbe garantire un notevole miglioramento della sicurezza su Android ... tuttoandroid.net Sideloading Android: Google lancia un processo protetto contro le frodiGoogle introduce il suo advanced flow per il sideloading su Android, una nuova modalità che bilancia sicurezza contro truffe e malware con la libertà degli sviluppatori indipendenti. Offre un ... it.blastingnews.com Samsung rilascia One UI 8.5 stabile su Android 16 QPR2 per la serie Galaxy S25 in Corea, altri Paesi dovranno attendere ancora. https://tech.everyeye.it/notizie/samsung-rollout-one-ui-8-5-disponibile-oggi-smartphone-876370.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook #WhatsApp, scoperte #vulnerabilità su Windows, iOS e Android #cybersecurity x.com