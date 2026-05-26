Un nuovo dispositivo chiamato Google Fitbit Air mira a favorire il detox digitale, offrendo funzionalità di monitoraggio direttamente dal polso. Sebbene molte persone mettano giù il telefono per vivere meglio alcuni momenti, spesso vengono richiamate dall’orologio intelligente attraverso vibrazioni e notifiche. Questi dispositivi continuano a mostrare metriche e obiettivi di attività, rendendo difficile staccarsi completamente dallo schermo durante le attività quotidiane.

Ti capita mai di mettere giù il telefono per sentirti davvero presente e vivere un momento, come una passeggiata, una cena o un allenamento? A un tratto, però, ti vibra il polso, guardi lo smartwatch. e sei di nuovo dentro, con notifiche, metriche e anelli da chiudere. La tecnologia che dovrebbe aiutarti a stare meglio rischia di diventare un’altra fonte di distrazione, un altro schermo che cattura l’attenzione nel momento sbagliato. Per questo vorresti qualcosa che lavori in silenzio, raccolga i dati senza chiederti niente in cambio e ti lasci vivere. Qualcosa che c’è, ma non si vede. Google Fitbit Air pesa 5 grammi, non ha schermo e dura 7 giorni monitorando frequenza cardiaca, sonno, SpO2 e stress h24. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Google Fitbit Air: il detox digitale parte dal polso

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