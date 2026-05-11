Google ha presentato Fitbit Air, un nuovo tracker che non integra uno schermo. L’apparecchio si concentra sulla raccolta di dati relativi all’attività quotidiana, senza la presenza di display visivi. Il prezzo di lancio si è rivelato inferiore alle previsioni iniziali. Il dispositivo mira a offrire funzionalità centrali per il monitoraggio del benessere senza l’aggiunta di elementi visivi.

Il nuovo Google Fitbit Air è appena arrivato e punta subito su una formula molto chiara: meno schermo, più dati, più benessere quotidiano. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, il nuovo activity tracker senza display di Google è già disponibile in preordine su Amazon con un bundle lancio particolarmente interessante: 99,99 euro invece di 144,98 euro, con cinturino sportivo in silicone incluso oltre al cinturino standard in tessuto. Una mossa che intercetta bene il momento: il pubblico cerca dispositivi smart legati alla salute, al sonno, all’attività fisica e al monitoraggio personale, ma senza necessariamente voler spendere cifre da smartwatch premium.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Google Fitbit Air, il nuovo tracker senza schermo che costa già meno del previsto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Com'è il nuovo Fitbit Air di Google, il fitness tracker senza schermo che vuole farti dimenticare lo smartwatchAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Addio Fitbit: arriva Google Health con il nuovo Fitbit Air? Cosa sapere Google lancia Google Health e il nuovo dispositivo Fitbit Air senza schermo.

Argomenti più discussi: Vi presentiamo il nuovissimo Fitbit Air; Anche Google ha il suo fitness tracker senza schermo: è ufficiale Fitbit Air; Google a tutto fitness con il nuovo braccialetto Fitbit Air che userà Gemini come coach; L’app Fitbit cambia, Google lancia il Coach Ai con Gemini e un tracker senza schermo.

Google Fitbit Air arriva su Amazon in offerta lancio con il cinturino sportivo x.com

Il concorrente di Google Whoop è qui, Fitbit Air parte da 99$ reddit