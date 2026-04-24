Addio Fitbit | arriva Google Health con il nuovo Fitbit Air

Google ha annunciato il lancio di Google Health, un nuovo servizio legato alla salute digitale, e ha presentato il dispositivo Fitbit Air, che non ha schermo. Il servizio Google Health Premium sarà disponibile in Italia al costo di 8,99 euro al mese. La presentazione è avvenuta contemporaneamente all'introduzione di Fitbit Air, segnando un passo nella strategia dell'azienda nel settore della salute con dispositivi e servizi integrati.

? Cosa sapere Google lancia Google Health e il nuovo dispositivo Fitbit Air senza schermo.. Il servizio Google Health Premium costerà 8,99 euro al mese in Italia.. Google sta per lanciare il nuovo brand Google Health, che sostituirà il marchio Fitbit con un’offerta integrata di servizi sanitari e un dispositivo senza schermo denominato Fitbit Air. L’evoluzione dell’ecosistema tecnologico di Mountain View verso una gestione più coesa del benessere fisico sembra essere ormai prossima. Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore indicano che la strategia del colosso statunitense punta a rafforzare la propria presenza nel comparto dei servizi dedicati alla salute e al fitness attraverso una nuova identità visiva e hardware.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio Fitbit: arriva Google Health con il nuovo Fitbit Air Notizie correlate Fitbit coach salute personale ora disponibile a livello internazionaleQuesto approfondimento analizza l’aggiornamento del personal health coach di Fitbit, una soluzione di intelligenza artificiale dedicata al... Fitbit si evolve: nuovi piani fitness e monitoraggio sonno su misura? Cosa sapere Google potenzia Fitbit con nuovi piani fitness settimanali e funzioni di coaching digitale.