Gom allarme per 10 ore di attesa | Fascì | ‘Sanità in declino

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un paziente ha dovuto attendere circa dieci ore in media al pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria. Lorenzo Fascì, segretario regionale del Pcup, ha commentato che questa lunga attesa rappresenta un segnale di grave deterioramento della sanità locale. La situazione ha portato a un allarme pubblico, evidenziando il prolungarsi dei tempi di attesa come esempio di un sistema sanitario in crisi.

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Dieci ore di attesa media per i pazienti presso il pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria scatenano l’allarme di Lorenzo Fascì, segretario regionale Pcup, che denuncia un declino della sanità locale paragonabile alle peggiori pagine di civiltà. La situazione all’interno della struttura ospedaliera reggina è precipitata drasticamente negli ultimi mesi, rendendo il servizio un percorso a ostacoli per chiunque si trovi in necessità medica. Il personale sanitario deve gestire file interminabili e un affollamento che mette sotto pressione ogni reparto. Secondo la nota rilasciata da Lorenzo Fascì, le criticità non derivano solo dalla gestione dell’emergenza, ma anche dal malfunzionamento dei presidi ospedalieri provinciali e dalla carenza di punti di primo intervento, come la telemedicina o le case della salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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