Gom allarme per 10 ore di attesa | Fascì | ‘Sanità in declino

Notizia in breve

Un paziente ha dovuto attendere circa dieci ore in media al pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria. Lorenzo Fascì, segretario regionale del Pcup, ha commentato che questa lunga attesa rappresenta un segnale di grave deterioramento della sanità locale. La situazione ha portato a un allarme pubblico, evidenziando il prolungarsi dei tempi di attesa come esempio di un sistema sanitario in crisi.