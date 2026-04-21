Al Gom successo per due trapianti da vivente tra altruismo e buona sanità

Al centro medico, due pazienti hanno ricevuto trapianti da donatori vivi. Gli interventi sono stati effettuati con successo, dimostrando l’efficacia delle procedure di donazione tra persone vive. La situazione ha coinvolto un donatore e un ricevente per ciascun intervento e si è svolta sotto la supervisione del personale sanitario. I trapianti rappresentano un esempio di collaborazione tra equipe medica e donatori volontari.

C’è un momento in cui la medicina incontra i legami più profondi e li trasforma in possibilità concreta di vita. È quanto accaduto nelle ultime settimane al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove due trapianti di rene da donatore vivente hanno restituito prospettive e autonomia a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Trapianti di rene da donatore vivente, istituito il tavolo tecnico regionale per uniformare le procedureDisciplinare in modo puntuale ed efficace i trapianti di rene da donatore vivente, uniformando le procedure di presa in carico dei pazienti e... Procedure uniformi e più informazioni per aumentare i trapianti di rene da donatore vivente: istituito il tavolo regionaleDisciplinare in modo puntuale ed efficace i trapianti di rene da donatore vivente, uniformando le procedure di presa in carico dei pazienti e...