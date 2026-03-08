Sigilli a locale della movida del Golfo di Policastro

I Carabinieri della Stazione di Vibonati, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno messo i sigilli a un locale della movida nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. L’operazione è avvenuta al termine di un controllo che ha coinvolto l’attività notturna. La chiusura temporanea del locale è stata decisa a seguito delle verifiche effettuate.

Tempo di lettura: 2 minuti Sigilli a un locale notturno del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, al termine di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Vibonati con il supporto del personale dell'Ispettorato del Lavoro. L'intervento è scattato nel cuore della notte scorsa mentre all'interno della struttura era in corso una serata danzante. All'arrivo dei militari l'evento è stato immediatamente interrotto per consentire le verifiche sugli adempimenti previsti per i locali di pubblico spettacolo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i controlli si sono concentrati sulla posizione lavorativa del personale impiegato durante la serata e sulla documentazione necessaria per l'organizzazione dell'evento.